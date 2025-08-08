Протестен фестивал викендов на блокадите за спас на Дошница

08/08/2025 17:14

Граѓанската иницијатива „Спас за Дошница“ викендов ќе организира протест-фестивал со жива музика, работилници, дискусии, детска програма, отворен базар и планинарски акции, како дел од 40 дневната блокада против изградбата на две мали хидроцентрали на Дошница, една од најчистите реки во Македонија. На „Протестфест: Дошница“ утре ќе настапат The Mole Pack, Мојра, Медарски, Kungfoolish, а ќе се организираат и креативни работилници за деца и возрасни, дискусии за енергетската политика, природата и активизмот. Во недела, посетителите ќе можат да се приклучат на мирната блокада на трасата на хидроцентралите, а потоа да уживаат во поезија, филмска проекција и jam session во домот.

Настанот ќе се организира кај планинарскиот дом во Смрдлива Вода над Гевгелија. Протестите на граѓанските организации траат речиси два месеци а целта е да се спречи изградба на мали хидроцентрали и да се заштити реката со чиста, питка вода. Поддршка на протестите минатиот месец даде и активистката Грета Тунберг.

