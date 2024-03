Протест во Тел Авив: Демонстрантите се судрија со полицијата (видео)

Антивладините демонстранти денеска се судрија со полицајците кои неуспешно се обидоа да ги блокираат во обидот да ги пробијат барикадите.

Израелската полиција соопшти дека уапсила демонстрант кој употребил димна бомба, пренесува Тајмс оф Израел.

Демонстрантите, кои ја пробија полициската бариера на улицата Бегин, почнаа да се собираат на автопатот Ајалон.

Неколку стотици антивладини демонстранти во центарот на Тел Авив излегоа на протест барајќи итно ослободување на заложниците и избори на кои тие рекоа дека сакаат да ја сменат актуелната влада.

📹Anti-Netanyahu protests turned violent in #TelAviv as Israeli police attacked protesters who demanded Netanyahu's resignation.pic.twitter.com/SXkwcLInf1

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 9, 2024