Пронајдено телото на руски генерал, минатиот месец доби отказ

Генерал-мајорот Владимир Макаров, поранешен заменик на шефот на Центарот за борба против екстремизам на руското министерство за внатрешни работи, пронајден е мртво во селото Голиково во близина на Москва.

Иако оваа информација уште не е официјално потврдена, пренесена е бројни медиуми, меѓу кои и државната агенција Тасс.

❗️ Major General Vladimir Makarov, former deputy head of the Main Directorate for Combating Extremism of the Russian Interior Ministry, shot himself, Russian media reported.

He took an active part in repressions against opposition activists, but was recently dismissed. pic.twitter.com/GP2Dkcpbsi

