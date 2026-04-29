Претседателот на Швајцарската Конфедерација, Ги Пармелан во посета на земјава

29/04/2026 07:53
Ги Пармелан

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова денеска ќе го пречека претседателот на Швајцарската Конфедерација, Ги Пармелан, кој ќе престојува во официјална посета на земјава.

Швајцарскиот претседател ќе биде пречекан со највисоки државни и воени почести на церемонија во Кабинетот на претседателот.

По пречекот, како што информирата од Кабинетот на претседателката, следи тет-а-тет средба на претседателите, а потоа и пленарен состанок на македонската и швајцарската делегација.

По пленарниот состанок Сиљановска-Давкова и Пармелан ќе одржат заедничка прес-конференција.

Во рамки на посетата швајцарскиот претседателот ќе положи венец на гробот на Гоце Делчев во црквата „Св. Спас“ во Скопје.

Вајц за Канал 5: Интервјуто е од пред седум недели, ситуацијата сега е променета
Висат парите од ЕУ за десет чекори од реформите, Изборниот закон е меѓу нив
СДСМ не го напушта собранието туку работната група за Изборниот закон
ЗНАМ гледа раскол во СДСМ
Губат граѓаните, губи државата, само дружината околу Мицкоски се богати, вели Филипче
СДСМ ја нарече ВМРО-ДПМНЕ „терористичка ќелија во Бела палата“
Филипче: Никогаш и никаде не кажавме дека ќе го напуштиме Собранието
СДСМ: Мицкоски ги рехабилитира насилниците од 27 април

