Предавање „(Дез)информации: историјат и предизвици“

21/05/2026 07:16

Во Европска куќа вечерва во 19 часот ќе се одржи предавање насловено „(Дез)информации: историјат и предизвици“, во организација на Францускиот институт во Скопје.

Како што соопшти Институтот, предавањето ќе го одржи Фабрис Д’Алмеида, професор на најдобриот француски факултет за право Пантеон Асас, историчар на медиумите и специјалист на темата за дезинформации, кој ќе зборува за потеклото на дезинформациите и начините како да се заштитиме од нив.

Според Францускиот институт, ова предавање се впишува во настаните на тема информацијата во дигиталната ера и нуди конкретни алатки за нејзино критичко читање.

Настанот ќе го отвори Кристоф Ле Риголер, Амбасадор на Франција, додека модератор ќе биде Грегоар Жислер, директор на Францускиот институт во Скопје и советник за култура и соработка. 

Поврзани содржини

Делови од Ѓорче Петров и Петровец денеска без струја
Без вода дел од жителите на Центар
Променливо облачно со сончеви периоди
Астрономски календар
„Граѓаните на Центар знаат како да казнат лоши политики“: Петиција против новиот Ценовник на ПОЦ
Лажниот доктор од Охрид доби казна затвор од пет години и шест месеци
Градскиот воз ќе биде алтернатива за граѓаните за побрз и поеколошки превоз
Нови осум училници за 200 деца во ООУ „Јоаким Крчовски“ во Волково-Орман

Најчитани