Посебен сообраќаен режим во Скопје поради посетата на претседателката на Индија

21/07/2026 07:21
Фото: Б. Грданоски

Од денеска до 23 јули во официјална посета на Република Северна Македонија ќе престојува претседателката на Република Индија, Друпади Мурму, поради што ќе биде воведен посебен режим на сообраќај во Скопје, соопшти МВР.

Посебниот режим на сообраќајот ќе се применува во поширокото централно подрачје на Скопје. СВР Скопје апелира до сите граѓани учесници во сообраќајот да ги почитуваат наредбите кои ќе ги даваат униформираните полициски службеници.

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Посебен сообраќаен режим во Скопје поради посетата на претседателката на Индија
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