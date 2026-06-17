Португалија – ДР Конго 1:1. Голем кикс на фаворитот, Роналдо невидлив против аутсајдерот

Во натпреварот од првото коло од Групата К на Светското првенство, Португалија и ДР Конго ремизираа 1:1 на стадионот во Хјустон. Ова е огромен успех за африканската репрезентација која освои бод против еден од фаворитите на целиот турнир. Португалија ја имаше иницијативата во текот на целиот натпревар и поведе преку Жоао Невес во шестата минута, но ДР Конго храбро се бранеше и заслужено израмни преку Јоане Виса во петтата минута од судиското продолжение на првото полувреме.

Португалија доминираше на теренот од самиот почеток, држејќи ја топката во своите нозе, додека ДР Конго се повлече на низок дефанзивен блок. Првиот гол го видовме во шестата минута. По центаршутот на Педро Нето во шеснаесетникот, Жоао Невес беше највисок на скокот и со глава ја погоди топката за водство на Португалија од 1:0.

Се чинеше дека африканската репрезентација ја очекува тешка вечер, но само пет минути подоцна, изненадување речиси пристигна. Виса испрати опасен шут од околу дваесет метри кој заврши малку покрај голот. И покрај раното водство, Португалија се мачеше да создаде шанси. Тие доминираа во поседот, кој достигна 80 проценти, но нивната иницијатива беше залудна и имаа само еден удар кон голот во целиот натпревар. Одбраната на Конго изгледаше организирана, а Кристијано Роналдо, на чело на нападот, беше претежно невидлив.

Казната за неефикасноста на Португалија дојде во последните моменти од првото полувреме. По краткиот корнер, Артур Масуаку центрира, а Виса со глава ја погоди топката за израмнување на 1:1, резултат со кој се замина на полувреме.

History for Congo DR! 🇨🇩 Yoane Wissa scores their first-ever @FIFAWorldCup goal 👏 pic.twitter.com/NWsXu8nFnU — FIFA (@FIFAcom) June 17, 2026

Слична слика продолжи и во второто полувреме. Португалија напаѓаше, додека Конго се бранеше и се закануваше од контранапади. Во 55-тата минута, Жоао Кансело постигна гол со атрактивен центаршут, но тој беше оправдано поништен поради офсајд. Како што времето минуваше, темпото на играта опаѓаше.

Португалците сè уште ја имаа иницијативата, но без конкретен финиш. Една од ретките шанси беше лошо искористена од Роналдо по одбиената топка, што предизвика фрустрација кај Бруно Фернандеж, кој сметаше дека е во подобра позиција. Конго имаше ветувачки контранапад во последните минути, но ударот на Седрик Бакамбу заврши над голот. Резултатот остана непроменет до крајот на натпреварот. Во оваа група се и Узбекистан и Колумбија, кои играат во 4 часот наутро.