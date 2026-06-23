Поразот на Јордан доведе до стампедо во главниот град: Пријавен смртeн случаj

Едно лице загина, а осум се повредени по стампедото на навивачите во центарот на Аман за време на натпреварот од Светското првенство помеѓу Јордан и Алжир во вторник наутро, објави Јорданската новинска агенција.

Инцидентот се случил на плоштадот Хашемит, каде што голема толпа се собрала во главниот град за да го гледа поразот на Јордан од Алжир со 2-1. Службите за итни случаи превезоа девет повредени лица во болница откако големата толпа и движењето на местото на настанот доведоа до стампедото. Еден од повредените подоцна почина, додека другите се здобија со полесни до умерени повреди.

Толпите се собраа низ главниот град за да го гледаат Јордан, кој учествува во својот прв натпревар од Светското првенство.