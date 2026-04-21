Поради зафати, делови од општина Центар утре без струја и вода

21/04/2026 19:57
Фото: Б. Грданоски

Поради зафати во електродистрибутивната и водоводната мрежа, утре ќе има прекини во снабдувањето со електрична енергија и вода во делови од општина Центар, соопштија од Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје.

Оттаму соопштуваат дека од ЕВН Македонија информираат дека поради технички интервенции во електродистрибутивната мрежа, без труја ќе останат корисниците од улицата „Наум Наумовски Борче“ и дел од улицата „Ленинова“, утре во периодот од 07:00 до 09:00 часот.

Воедно, од ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје известуваат дека утре ќе има прекин во водоснабдувањето на улицата „Црвена вода“ поради отстранување дефект на водоводната мрежа. Прекинот ќе трае од 09:00 часот до завршување на интервенцијата.

Истиот ден, поради изведување водоводен приклучок на улицата „20 Октомври“ б.б., од 10:30 часот до завршување на работните активности, без вода ќе останат дел од корисниците на оваа улица, исто така во општина Центар.

