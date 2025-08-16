Поради пожарот во „Јасен“, затворен регионалниот пат Македонски Брод – Скопје

16/08/2025 18:41

Регионалниот пат Р1106 Македонски Брод – Скопје е затворен за секаков вид возила поради пожарот во националниот Парк Јасен, соопшти АМСМ.

Како што информира попладнево директорот на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС) Стојанче Ангелов, во гаснење на пожарот се вклучени екипи на ЈП „Национални шуми“, ЈП „Јасен“ и на Територијална противпожарна бригада на Град Скопје (БППЗ).

Според Ангелов, зафатена е мешана шума, а за гаснење се користат сите можни ресурси.  

-Врз пожарот во ловиштето „Јасен“ рано утрово со дејство почнаа 30 припадници на специјалните единици „Волци“ и „Ренџери“, а на терен се присутни екипи на ЈП „Национални шуми“, на ЈП „Јасен“ и на Територијална противпожарна бригада на Град Скопје (БППЗ), иако во текот на вчерашниот ден воспоставивме делумна контрола врз овој тежок за гаснење пожар, изјави од терен Ангелов.

Стратегијата е, како што рече, пожарот да биде пресретнат и стопиран и во текот на денов да се стави под делумна контрола. 

