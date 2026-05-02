Почина великанот Алекс Занарди

Познатиот италијански возач и парациклист Алекс Занарди почина во петок на 60-годишна возраст. Човекот кој ќе остане како симбол на пркосот кон инвалидитетот почина на крајот од долгогодишна борба со здравствени компликации по сериозна несреќа во 2020 година.

Поранешниот возач на Формула 1 и двократен шампион во серијата CART ги загуби обете нозе во сериозна несреќа на патеката во 2001 година. Речиси почина, но успеа да се врати на патеката и со години се натпреваруваше на Светското првенство во туристички автомобили.

Покрај тоа, тој се натпреваруваше и во парациклизам, а во тој спорт освои четири златни параолимписки медали, по две во 2012 година во Лондон и во 2016 година во Рио.

Алекс Занарди е роден на 23 октомври 1966 година во Болоња. Ја започна својата тркачка кариера како возач на картинг, а влезе во Формула 1 во 1991 година. Ги бранеше боите на четири тима: Џордан, Минарди, Лотус и Вилијамс. Првиот мандат во „најбрзиот циркус на светот“ траеше до 1994 година.

Враќањето во Ф1 караванот се случи во 1999 година по две успешни сезони на CART. По Големата награда на Јапонија, тој се врати во CART, а датумот што му го промени животот беше 15 септември 2001 година. Тоа беше на автодромот Лаусикринг, кога едвај преживеа ужасна несреќа што резултираше со целосно ампутирање на едната нога, а другата му беше ампутирана до коленото.

„Кога се разбудив без нозете, ја видов половината што остана, а не онаа што ја изгубив“, е познатата реченица на Занарди што најдобро го опишува неговиот шампионски карактер и покрај ужасните околности.

Ги споменавме неговите успеси на Параолимписките игри, а важно е да се напомене дека без нозе успеа да забележи четири победи на Светското првенство во туристички автомобили. Се натпреваруваше и во паратриатлон.

Сепак, неговите проблеми не завршија тука. Тој ја изгубил контролата врз својот парацикл и се удрил во камион, што предизвикало влошување на неговото здравје, а имал и несреќа да заврши во болница во 2022 година поради пожар кога неговите соларни панели, кои ги користел за напојување на медицинска опрема, се запалиле.