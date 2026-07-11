Планинарските друштва предупредуваат: Мечка забележана на Водно

Платформата SkiMacedonia информираше дека на планината Водно е забележана мечка, по што е упатен апел до сите граѓани кои се движат во овој регион да бидат особено внимателни.

Според објавата, дивото животно било забележано над Нерези, во близина на селото Горно Крушопек. Информацијата брзо се прошири и меѓу планинарските друштва, каде што е наведено дека мечката се движи по рутата Јасен – Матка – Нерези.

Засега нема информации за напад или каков било инцидент, ниту пак надлежните служби соопштиле дека постои непосредна опасност за граѓаните. Сепак, присуството на мечка во овој дел од Водно е доволна причина посетителите да бидат претпазливи при движењето низ шумските патеки.

Експертите потсетуваат дека мечките вообичаено избегнуваат контакт со луѓето и најчесто се повлекуваат кога ќе забележат човечко присуство. Најголем ризик постои доколку животното биде изненадено од непосредна близина, ако се почувствува загрозено или ако станува збор за мечка со младенчиња.

Поради тоа, на рекреативците им се препорачува:

да не се движат сами низ шумските патеки;

да избегнуваат навлегување во густа вегетација со намалена видливост;

да прават умерен шум при движењето за да го најават своето присуство;

да не се приближуваат доколку забележат диво животно и веднаш да се оддалечат мирно, без трчање и паника;

да ги следат известувањата од надлежните институции и планинарските организации. Водно претставува природно живеалиште на голем број диви животни, а повременото појавување на мечки во поширокиот регион не е невообичаено, особено во летниот период кога тие се во потрага по храна и се движат на поголеми растојанија.

Доколку планирате прошетка, планинарење или возење велосипед на Водно во наредните денови, информирајте се за состојбата на терен, движете се внимателно и почитувајте ги препораките на надлежните служби. Природата е простор што го делиме со дивиот свет, а одговорното однесување е најдобрата превенција за безбедност и на луѓето и на животните.