Пирц Мусар: „Словенија без кандидат за премиер, консултациите продолжуваат“

Претседателката на Словенија, Наташа Пирц Мусар, денес, по разговорите со лидерите на парламентарните партии, изјави дека ниту еден кандидат за мандатот нема доволна поддршка, поради што најави продолжување на консултациите за формирање нова влада.

Како што објави нејзиниот кабинет, консултациите ќе продолжат во наредниот период, со оглед на тоа што засега нема кандидат кој би ја обезбедил поддршката на потребното мнозинство во парламентот, според СТА.

Лидерот на Словенечката демократска партија, Јанез Јанша, по состанокот изјави дека партијата во моментов не формира влада, но дека е подготвена да формира коалиција и да оди во опозиција, како и за евентуални вонредни избори.

Премиерот на Словенија, Роберт Голоб, изјави дека неговата партија Движење на слободата „се радува што ќе оди во опозиција“, оценувајќи дека евентуалната влада на десниот центар би била краткотрајна.

Лидерот на социјалдемократите, Матјаж Хан, и копретседателот на Левицата, Лука Месец, изразија сличен став, наведувајќи дека очекуваат нивните партии да бидат во опозиција овој мандат.

Месец оцени дека формирањето на различна влада или распишувањето вонредни избори се „многу подобри опции од онаа што во моментов изгледа најреална“.

Алијансата составена од Нова Словенија, Словенечката народна партија и Фокус ја потврди својата решеност да формира десничарска коалиција.

Претседателот на нивната парламентарна група, Јанез Циглер Краљ, рече дека ќе поддржи секој што од десниот центар ќе покаже способност за формирање влада.

Засега, ниту еден кандидат нема поддршка од најмалку 46 пратеници, што е неопходно за избор на претставник.

Според неофицијални информации, се разгледува можноста за трет кандидат кој не би бил лидер на двете најголеми партии, а меѓу споменатите имиња се Јернеј Вртовец и Матјаж Хан.

Како што објаснува словенечката новинска агенција, во првиот круг гласање само претседателот може да номинира кандидат, и тоа до 10 мај, но може да одлучи и да не номинира никого.

По номинирањето на кандидат, Народното собрание на Словенија мора да гласа во рок од седум дена, а за избор на кандидат е потребно апсолутно мнозинство од 46 гласа.

Доколку кандидатот не биде номиниран или не ја добие потребната поддршка, следува втор круг во кој претседателот, пратеничките групи или најмалку 10 пратеници можат да предложат кандидати во рок од 14 дена.

Доколку и тогаш не се избере премиерот, може да се одржи трет круг гласање во рок од 48 часа, во кој е доволно просто мнозинство од присутните пратеници.

Во случај дури и тогаш да не се избере претставник, претседателот го распушта парламентот и распишува нови избори.

Доколку кандидатот е избран, тој има 15 дена да предложи состав на владата.