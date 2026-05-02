Петмина уапсени поради насилство во семејството

02/05/2026 16:20

Пет лица се лишени од слобода во одделни случаи на семејно насилство што се случиле во Куманово, Охрид, Струмица и Велес, информираат од полицијата.

Во Куманово, 35-годишен маж бил приведен откако физички ги нападнал 31-годишната сопруга и нивните две малолетни деца. Во втор одделен случај во истиот град, полицијата привела и 57-годишник кој, според пријавата, ја нападнал својата 28-годишна ќерка.

Во Охрид, 48-годишен државјанин на Словенија бил лишен од слобода по пријава дека во стан по вербална расправија физички ја нападнал сопругата.

Во струмичко село, 36-годишен маж бил приведен по пријава дека агресивно се однесувал кон својата 65-годишна мајка.

Во Велес, полицијата привела 23-годишник кој, според пријавата, во семејниот дом ја нападнал својата 24-годишна сестра.

Од полицијата информираат дека по целосно расчистување и документирање на сите случаи ќе следуваат соодветни пријави.

