Петицијата против Мбапе стигна до 47 милиони потписи

Французинот пристигна во Мадрид како големо засилување и трансфер од соништата, но сè повеќе е критикуван за неговото однесување, став кон тимот и неговото влијание врз играта.

Незадоволството на навивачите отиде толку далеку што е покрената онлајн петиција Mbappé Fuera!/Mbappé Out./Мбапе, оди си! со која се бара негово заминување од клубот. Бројот на потписи расте од минута во минута.

Слоганот на петицијата е: „Мадридисти, нека се чуе вашиот глас. Ако верувате дека промените се неопходни, не молчете. Потпишете ја оваа петиција и застанете за она што е најдобро за иднината на клубот“.

Одлични бројки, но сè повеќе критики

Статистички, Мбапе се покажа одлично откако пристигна во Реал. Во својата дебитантска сезона, тој постигна 44 гола, а во втората сезона досега, постигна 41. Сепак, дури и таквите бројки не беа доволни за да се избегнат критиките.

Некои навивачи и аналитичари веруваат дека Реал игра премногу еднодимензионално со него во тимот. Тој е критикуван за недостатокот на хемија со Винисиус Жуниор, неговиот послаб придонес во пресингот и недоволното враќање во одбраната.

Ваквите критики беа дополнително засилени по периодот во кој Реал, без Мбапе во почетниот состав, одигра еден од најдобрите фудбалски натпревари во сезоната.

Пред репрезентативната пауза во март, тимот победи на пет натпревари, вклучувајќи два против Манчестер Сити во осминафиналето на Лигата на шампионите и важна победа во мадридското дерби.

По враќањето на Мбапе во тимот, Реал победи само на еден од следните шест натпревари во сите натпреварувања, според тие извештаи.

Проблеми во соблекувалната

Критиките против францускиот напаѓач во последно време не се поврзани само со играта. Странските медиуми известуваат и за затегнатите односи во соблекувалната.

Освен што Антонио Ридигер го удрил Алваро Карерас во февруари, и медиумите се полни со статии за наводната тепачка меѓу Орелјан Чуамени и Федерико Валверде, Мбапе исто така придонесе за ситуацијата.

Мбапе наводно се судрил со член на тренерскиот штаб на тренинг, по што дополнително се дистанцирал од остатокот од тимот. Некои навивачи се особено критични кон неговото заминување во Италија една недела пред Ел Класико, иако во тоа време се мачел со повреда на тетивата.

Неговиот договор е до 2029 година

Мбапе пристигна во Реал како еден од најдобрите играчи во светот, но во моментов минува низ најтешкиот период откако пристигна на Сантјаго Бернабеу.

И покрај неговите импресивни бројки на голови, некои навивачи веруваат дека неговото доаѓање не го донесе очекуваниот пробив.

Реал Мадрид не освои ниту еден голем трофеј од неговото доаѓање. Мбапе има договор до летото 2029 година, а Transfermarkt ја проценува неговата вредност на 200 милиони евра.