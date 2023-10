Пет нови спортови на Олимпијадата во Лос Анџелес – крикетот се враќа по еден век

Меѓународниот олимписки комитет (ИОК) вклучи пет нови спортови на Олимписките игри во Лос Анџелес во 2028 година.

IOC Session approves @LA28’s proposal for 5⃣ additional sports:

⚾Baseball/🥎softball, 🏏cricket, 🏈flag football, 🥍lacrosse and ⚫squash have been officially included as additional sports on the programme for the Olympic Games Los Angeles 2028. #LA28 pic.twitter.com/y7CLk2UEYx

— The Olympic Games (@Olympics) October 16, 2023