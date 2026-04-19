Отров за стаорци пронајден во храна за бебиња во продавници во Австрија

Австриската полиција доцна синоќа соопшти дека отров за стаорци е пронајден во тегла со храна за бебиња HiPP, откако производот беше повлечен од повеќе од 1.000 супермаркети SPAR во земјата поради безбедносни причини.

Австриската полиција соопшти дека примерок од една од теглите со храна за бебиња од 190 грама со вкус на морков и компир, пријавен од купувач, бил позитивен на отров за стаорци.

HiPP веднаш соопшти дека не може да се исклучи можноста дека во производот е внесена опасна супстанца и дека теглите со зеленчук, моркови и компири на HiPP можеби биле ракувани со лоша намера.

Консумирањето на содржината на теглите може да биде опасно по живот, наведе компанијата HiPP.

Во полициското соопштение се наведува дека теглите за кои станува збор имале налепница со црвен круг на дното од теглата и капак кој веќе бил отворен или бил оштетен, а на некои им недостасувал заштитниот печат или имале необичен мирис.

Тие изјавија дека првичните лабораториски тестови на слични тегли запленети од полицијата во Чешка и Словачка покажале присуство на токсична супстанца. Во соопштението за медиумите не се дадени дополнителни детали.

Полицијата, исто така, соопшти дека властите во Австрија биле предупредени за ризикот по истрагите во Германија. Тие не дадоа дополнителни детали.

„Според нашите моментални сознанија, оваа критична ситуација вклучува надворешна криминална вмешаност што влијае на дистрибутивниот канал на SPAR Австрија“, соопшти HiPP, но компанијата денеска не беше достапна за коментар.

Портпаролот на SPAR вчера изјави дека повлекувањето на производот е мерка на претпазливост и дека има влијание врз 1.500 продавници во Австрија и не влијаела на продажните места во други држави.

SPAR и HiPP ги советуваа клиентите да не ја консумираат содржината на теглите купени во австриските продавници на SPAR. Тие рекоа дека клиентите ќе добијат целосна наплата за вратените производи.

Полицијата им советуваше на клиентите темелно да ги мијат рацете доколку дојдат во контакт со теглата.