Отпочнуваат градежните работи на обиколницата Крива Паланка, воведен времен режим на сообраќај

11/08/2025 07:57

ГД „Гранит“ АД Скопје информира дека од денеска започнува со градежни активности кои се однесуваат на Рехабилитација на државен пат А2, обиколница Крива Паланка, поради што се воведува времен режим на сообраќај.

Како што соопштуваат од градежната компанија, согласно издадено Одобрение за времена измена на режим на сообраќај од Министрество за транспорт со број 11–уп–4755/2 од 01 Aвгуст 2025 година, времениот режим ќе се одвива во период од шест месеци. 

