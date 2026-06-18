Откриена причината за солзите на Меси во историскиот натпревар на Светското првенство

Лионел Меси ја предводеше Аргентина до победа во првиот натпревар на Светското првенство со хет-трик, но прославата на фудбалската икона беше обележана со солзи по првиот гол. Иако Меси спомена „тешки денови“ неповрзани со спортот по натпреварот, точната причина за неговите солзи не беше позната досега. Еден аргентински новинар ја откри.

Аргентина, како бранител на титулата, го започна натпреварувањето со победа од 3-0 над Алжир, а 38-годишниот Меси беше клучен играч и покрај големиот притисок. Тој постигна три гола за да обезбеди совршен почеток на одбраната на титулата на својот тим. Сепак, беше јасно дека имал други работи на ум за време на натпреварот. Откако го постигна својот прв гол, тој се расплака на теренот.

Запрашан по натпреварот зошто е толку емотивен, тој рече: „Не, искрено, тоа нема никаква врска со спортот. Беа неколку тешки, комплицирани денови“. Потоа додаде: „Имав тешки и комплицирани денови, но благодарен сум на целата делегација и на сите мои соиграчи бидејќи, како и секогаш, беа покрај мене. Ми дадоа многу сила да бидам добро, и тоа е сè.“

Кратко потоа, спортскиот новинар Едуардо Фајнман ја откри позадината на приказната на една од најслушаните станици во земјата, Радио Митре. „Станува збор за неговиот татко. Неговото здравје не е добро. Тоа трае веќе некое време, неколку месеци, од минатата година“, рече Фајнман.

„Оваа недела се случија некои ситуации кои малку му ја влошија здравствената состојба, а Меси поминува низ оваа внатрешна борба. Како и секое човечко суштество.“

Исто така, беше објавено дека Хорхе имал „здравствен инцидент“ дома во јануари што довел до негова хоспитализација. Се вели дека бил подложен на кардиоваскуларни и невролошки тестови, но дијагнозата на неговиот проблем сè уште е непозната.

Таткото на Меси имаше огромно влијание врз неговата фудбалска кариера и продолжува да работи со својот син зад сцената. Хорхе сè уште работи денес како агент и бизнис менаџер на осумкратниот освојувач на „Златната топка“. Пред да почне да ја управува кариерата и бизнис империјата на Меси, тој работел во челичарница.

Родителите на Меси, Хорхе и Селија Кучитини, се во брак од 1978 година и сè уште се заедно и живеат помеѓу Мајами и Росарио. Освен Лионел, тие имаат уште три деца.