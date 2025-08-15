Откако го амнестираше Бојан Христовски, ДКСК „улови“ управители со непризнати сертификати

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) на денешната седница донесе одлука да поднесе иницијатива за утврдување одговорност до основачот на АД Електрани и до надлежното Јавно обвинителство, поради сомневања за незаконито именување управители во компанијата.

Според наодите на Комисијата, избраните управители не ги исполнувале законските услови, бидејќи не поседувале меѓународен сертификат за активно познавање на англиски јазик, како што е предвидено со закон. Наместо тоа, биле приложени сертификати од други центри за странски јазици, кои не се признати според законските критериуми.

Во врска со овој случај, ДКСК одлучи да поднесе иницијатива до АД Електрани и до Јавното обвинителство, со цел да се утврди евентуална одговорност за прекршување на законските процедури при именувањето.

На истата седница, Комисијата донесе одлука за запирање на повеќе предмети, а беа разгледани неколку иницијативи поврзани со урбанистички планови, како и пријава против министер и помошник министер за внатрешни работи заради незаконитости за издадено решение за отказ на работа, за кои, како што беше одлучено, ДКСК нема елементи за понатамошно постапување, бидејќи предметот е во надлежност на Апелациониот суд Скопје.

На денешната седница, воедно, Комисијата ја избра Цвета Ристовска за заменик претседател. Ристовска ја презема функцијата од Билјана Каракашова Шулев на 21 август и ќе има мандат од 6 месеци.

ДКСК е без претседател откако сега веќе поранешната претседателка Татјана Димитровска поднесе оставка по обвинувањата на Обвинителството за гонење организиран криминал и обвиненијата за две кривични дела и тоа за оддавање службена тајна на поранешниот директор на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ, обвинет во „Адитив“, и за компјутерски фалсификат затоа што ревизор од ДЗР во нејзино име и го положил тестот за сертификат за државна тајна.

Собранието на 1 август годинава донесе Одлука за објавување на јавен оглас за избор на претседател. На јавниот оглас, кој завршува денеска, досега се пристигнати десетина кандидатури, но постапката ќе продолжи по 3 ноември, односно по завршување на локалните избори.