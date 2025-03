Оскари 2025: Триумф на „Анора“, еве ги добитниците на престижната статуетка

„Анора“ се најде на врвот за време на 97-то доделување на Оскарите во неделата вечерта.

Филмот, дистрибуиран од Неон, доби пет трофеи – најдобар филм, најдобра монтажа, најдобар режисер, најдобро оригинално сценарио и најдобра актерка. Тоа беше најмногу од кој било номиниран филм.

Шон Бејкер, авторот зад „Анора“, сега е првиот човек кој освоил четири Оскари за истиот филм.

Водител на церемонијата, која се емитуваше во живо од театарот Долби во Холивуд на ABC, беше комичарот Конан О’Брајан, а најавите беа на Ник Оферман. Се емитуваше на Hulu, кој имаше технички тешкотии и беше прекинат за некои корисници непосредно пред најголемите награди на вечерта.

Adrien Brody talks about his best actor #Oscars win backstage after the ceremony pic.twitter.com/Psdmr8xuHU

Овогодинешните награди беа ноќ на „дебитанти“: Ѕвездата на „Бруталист“ Адриен Броди стана првиот што победи 2-на-2 во категоријата најдобар актер, надминувајќи го Тимоти Шаламе, кој беше номиниран за „Целосно непознат“.

Пол Тејзвел влезе во историјата како првиот Црнец кој освоил Оскар за костимографија за неговата работа на „Wicked“. Ѕвездите на филмот, Аријана Гранде и Синтија Ериво, ја отворија церемонијата, изведувајќи три песни поврзани со Оз.

„Flow“ стана првиот латвиски филм кој доби Оскар, освојувајќи ја најдобрата анимирана игра, а Зои Салдана стана првата Американка со доминиканско потекло која освои Оскар, освојувајќи статуњтка за нејзината улога во „Емилија Перез“.

#Oscars2025 ✨ #ZoeSaldaña, winner of the Best Actress in a Supporting Role for #EmiliaPeréz

“We have an instinct, and that instinct that keeps us from falling…That’s the same instinct that when you’re reading a script or you’re meeting someone and you just know that you’re… pic.twitter.com/SgMgRrnolc

