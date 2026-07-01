Општина Чаир распиша Јавен повик за финансиска поддршка за поставување нови лифтови

01/07/2026 13:45
Фото: Б. Грданоски

 

Општина Чаир распиша Јавен повик за доделување финансиска поддршка за поставување нови лифтови во колективни станбени објекти на територијата на општината, со цел подобрување на пристапноста, безбедноста и квалитетот на животот на граѓаните.

Право на учество имаат заедниците на сопственици, овластените претставници избрани од сопствениците, како и другите правни форми на организирање, согласно Законот за домување.

Јавниот повик, условите, потребната документација и роковите за пријавување ќе бидат објавени на официјалната веб-страница и на огласната табла на Општина Чаир. Општината ги повикува сите заинтересирани кои ги исполнуваат условите да аплицираат и да ја искористат можноста за финансиска поддршка.

Со оваа мерка, Општина Чаир продолжува да инвестира во проекти кои директно ги подобруваат условите за живеење и создаваат побезбедна, подостапна и поквалитетна животна средина за сите граѓани.

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