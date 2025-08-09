ОЈО: Нема наредба за приведување или итен распит во случајот од Демир Хисар

Министерството за внатрешни работи – ОВР Демир Хисар, по наредба на Основното јавно обвинителство Битола, изврши претрес на три локации – службените простории на едно училиште, како и домот и автомобилот на пријавено лице, поради сомневање за кривично дело Фалсификување и уништување деловни книги.

Од ОЈО Битола потврдуваат дека барањето за претрес било прифатено од Основниот суд во Битола, кој издал наредба со цел обезбедување докази поврзани со случајот. Претресите биле спроведени вчера, но засега до обвинителството не е доставено официјално писмено известување за евентуално пронајдени и одземени предмети.

Обвинителството нагласува дека во постапката целосно е испочитувана законската процедура за издавање наредба за претрес и дека спроведувањето на наредбата е исклучиво во надлежност на полицијата. Во конкретниот случај, не е издадена наредба за приведување или итен распит на лице.

