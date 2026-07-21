Огромна материјална штета во ГОБ „8 Септември“ од невремето во Скопје

Во Градската општа болница „8 Септември“ не се примени повредени лица во невремето во Скопје, но е предизвикана огромна материјална штета, изјави за МИА директорот на болницата, д-р Синиша Стојаноски.

Посочи дека чекаат комплетен увид за да се утврди обемот на штетата.

– Тоа ние денеска нема да го знаеме прецизно додека не излезе проценител на терен и не се направи официјален записник за штета од надлежните институции. Засега најголема штета имаме на кровот и кровната конструкција. Тоа е она што можам да го кажам од првичниот увид, додаде д-р Стојаноски за МИА.