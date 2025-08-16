Од утре попладне нестабилно со пороен дожд и грмежи

16/08/2025 12:45

Под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, утре во попладневните часови ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Во понеделник се очекува на повеќе места да биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни со услови за невреме со пообилен пороен дожд, силен ветер и изолирана појава на град.

Како што информират од Управата за хидометеоролошки работи, во вторник ќе има услови за изолирана појава на нестабилност, а од среда ќе преовладува претежно стабилно време со постепен пораст на дневната температура.

Во Скопје, во понеделник времето ќе биде променливо облачно, попладне нестабилно со пороен дожд и грмежи. Во делови од котлината ќе има услови за појава на невреме со силен ветер и изолирана појава на град.

Од УХМР апелираат во случај на појава на електрични празнења гражаните да бидат повнимателни, да не престојуваат на отворен простор и под осамени дрвја.

Поврзани содржини

И натаму горат „Јасен“ и Јажинце
На „Табановце“ за излез од државава се чека околу 30 минути, а на „Богородица“ 40 минути
Лажна дојава за бомба на скопскиот аеродром – нормализиран сообраќајот
Штетниот договор на Јанушев и натаму ја празни касата на ЈСП
ЗНМ: Недостигот на правила за платена политичка реклама во онлајн медиумите создава корупциски ризици
Нова дигитална платформа за поврзување на МВР и Службен весник за побрзо објавување на изгубени лични документи и вадење нови
Сообраќајот на патот Тетово – Јажинце е нормализиран
Голем пожар во Јажинце – патот кон граничниот премин и граничниот премин затворени

Најчитани