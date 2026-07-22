Објавени телефонски броеви за пријава на штета од невремето

Краткото, но интензивно невреме со силен ветер што го погоди Скопје вчера попладнето, предизвика големи штети, а за денеска е најавено ново невреме од страна на УХМР.

Сите граѓани на кои им е потребна помош, да пријават штета или друга итна состојба, можат да се јават на телефонскиот број 112, но и на:

072314929

072314909

02/3297-204

– Поради силното невреме што го зафати Скопје, Кризниот штаб на Град Скопје, заедно со сите надлежни служби и јавни претпријатија, беш целосно мобилизиран и подготвен за брза и навремена интервенција , информираа од Град Скопје.

Градоначалникот на Гази Баба, Бобан Стефковски, информираше дека е урнат кровот на ООУ „Наум Наумовски Борче“, а пријавени се и голем број паднати дрвја. За пријавување паднати дрвја достапен е бројот 075 320 178.

Во Општина Аеродром, градоначалникот Дејан Митески соопшти дека Општинскиот кризен штаб е активиран во координација со МВР и Град Скопје. Граѓаните што претрпеле штета треба да ја пријават во Полициската станица – Аеродром, за да се изготват записници и навремено да се евидентираат штетите.

Останати општини: телефони за пријавување