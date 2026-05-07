Новиот светски шампион го напушти училиштето и избра нехумани услови со својот татко за да ги оствари своите соништа за снукер

Младиот Кинез Ву Јизе, импресивен 22-годишник кој стана нов светски шампион во снукер, се откажа од многу работи за да ги исполни своите соништа и да стане професионалец.

Во понеделник, Јизе стана вториот најмлад играч во историјата на снукерот што стана светски шампион. Единствениот помлад од него на 21 година беше легендарниот Стивен Хендри во 1990 година.

Тој ја освои титулата победувајќи го Шон Марфи со 18:17 во големото финале и со тоа го исполни сонот што го имаше кога се пресели од Кина во Англија како момче.

Денес, Ву Јизе живее во Шефилд, бастион на снукерот каде што се игра Светското првенство. Тој тренира во Академијата Динг Џунхуи, која ја основа првиот великан на оваа игра од Кина.

Млад Кинез се пресели од кинескиот град Ланжоу во Шефилд со својот татко кога имаше само 16 години. На почетокот живеел во мал стан без прозорци и делел спална соба поради екстремните финансиски тешкотии и жртвите што ги направило неговото семејство со надеж дека сè ќе се исплати и еден ден младиот Јизе ќе стане професионалец во снукер.

Тој го напуштил училиштето, детството во кое пораснал и се преселил во сосема поинаква култура во Велика Британија. Но, сето тоа го завршил заедно со својот татко, кој решил да се пресели, додека неговата мајка во тоа време останала во Кина.

Првото нешто за кое зборувал откако ја освоил титулата не била наградата од 580.000 евра, ниту трофејот, туку благодарение на неговите родители.

„Моите родители се вистински шампиони. Откако донесов одлука да го напуштам училиштето, мојот татко е тука за мене. И мајка ми поминала низ многу низ годините. Тие се изворот на мојата сила. Ги сакам толку многу“, изјави Јизе пред преполниот театар „Крусибл“ на ноќта кога ја освоил титулата.

Трофејот е најбрилијантниот момент во неговата кариера, но зад него стојат години жртва што повеќето луѓе не ги гледаат. Тој отсуствуваше од училиште, а семејството сè стави на чекање затоа што нивното дете имаше сон.