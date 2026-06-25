Новиот мегапарк во Бутел станува современ зелен простор

25/06/2026 21:24

Изградбата на новиот мегапарк во Општина Бутел е во завршна фаза, а наскоро овој современ зелен простор ќе биде ставен во функција и предаден на користење на граѓаните.

На површина од 8.000 квадратни метри, просторот кој со години беше запуштен и неискористен се трансформира во модерна зелена оаза, наменета за одмор, рекреација и дружење на сите генерации, информираат од Град Скопје.

Паркот ќе располага со богато хортикултурно уредување, пешачки патеки, детски игралишта, фитнес зони и урбана опрема, создавајќи пријатна и безбедна средина за секојдневен престој на граѓаните.

Реализацијата на овој проект претставува уште еден значаен чекор кон создавање позелено, почисто и поквалитетно урбано опкружување, како дел од заложбите за унапредување на јавните простори и подобрување на квалитетот на живот во Скопје.

Мегапаркот во Бутел наскоро ќе ги отвори своите врати за граѓаните, нудејќи ново место за рекреација, спорт и семејни активности.

За истото претходно информираше и градоначалникот на Општина Бутел, Дарко Костовски.

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