Нова сензација на Ролан Гарос! Сабаленка испадна уште во четвртфиналето

Руската тенисерка Дијана Шнајдер направи едно од најголемите изненадувања на овогодинешниот Ролан Гарос. Во четвртфиналето, таа ја победи светската тенисерка број 1 Арина Сабаленка со 3-6, 7-5, 6-0 по големиот камбек за да се пласира во полуфиналето на Парискиот гренд слем.

Натпреварот на Централниот терен „Филип Шатрие“ беше обележан со исклучително тешки временски услови. Силните и променливи ветрови го отежнуваа контролирањето на ударите, а двете тенисерки имаа проблеми со наоѓањето ритам.

Светската тенисерка број 1 Арина Сабаленка го отвори натпреварот подобро, поведувајќи со 5-1 во првиот сет. Иако Дијана Шнајдер успеа да врати изгубен сервис и да го намали дефицитот, Белорусинката ја задржа контролата и го доби првиот сет со 6-3 по 49 минути игра.

Се чинеше дека светската тенисерка број 1 лесно ќе го заврши натпреварот кога повторно оствари голема предност во вториот сет. Сепак, 22-годишната Русинка потоа покажа исклучителна ментална сила. Таа го надомести дефицитот од двојниот брејк, се врати на 5-5 и целосно го промени текот на натпреварот.

Потоа Шнајдер го доби вториот сет со 7-5 и го освои решавачкиот трет сет. Таа доминираше од првиот до последниот поен. Нејзиниот моќен форхенд ѝ предизвика големи проблеми на Сабаленка, која не можеше да најде одговор на агресивната игра на противничката.

Русинката рано направи брејк за водство од 2-0, продолжи да притиска и целосно го скрши отпорот на светската тенисерка број еден. Третиот сет заврши убедливо 6-0, а Шнајдер на тој начин ја постигна најголемата победа во својата кариера.

Во битката за финалето на Ролан Гарос, таа ќе игра против Маја Чвалинска.