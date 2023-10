Никогаш не е доцна: Карло Анчелоти на 64 години се стекна со највисоко ниво на образование

Трофејниот тренер на Реал Мадрид, Карло Анчелоти (64) вчера доби почесен докторат на Универзитетот во Парма, па отсега неговото име и презиме ќе го носат префиксот „доктор“.

Му беше доделена титулата почесен магистер на науки и техника на превентивна и адаптирана моторна дејност.

Легендарниот италијански тренер дипломираше на престижниот Универзитет за медицина и хирургија, а на церемонијата одржа говор со наслов „Фудбал, начин на живот“.

Carlo Ancelotti received his honorary doctorate at the University of Parma 🎓

He was awarded his Master's degree in Theory and Methods of Preventive and Adapted Physical Activities!

It's Dr. Ancelotti now 😏 pic.twitter.com/JqymZs7zGa

