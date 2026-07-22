Невреме во регионот – Гром усмрти околу 30 овци во БиХ, предизвикан и шумски пожар кај Макарска

Загреб/Сараево – Силното невреме што вчера зафати делови од Балканот предизвика повеќе штети во Босна и Херцеговина и Хрватска, откако гром усмрти околу 30 овци во БиХ, а предизвика и шумски пожар во близина на Макарска.

Според босанската национална телевизија, гром синоќа удрил во стадо овци на планината Хрбина во Босна и Херцеговина, при што угинале околу 30 животни. Подрачјето на општина Бугојно беше зафатено од силно невреме, при што за еден час наврнале околу сто милиметри дожд на метар квадратен.

Во Хрватска удар на гром предизвикал пожар во борова шума на подрачјето Осејава над Макарска. Благодарение на брзата интервенција на пожарникарите, огнот бил брзо изгаснат и било спречено неговото ширење, при што не биле загрозени станбени објекти.

Во далматинската Загoра и на островите во средна Далмација имало грмежи, молњи и дожд, но според првичните информации од пожарникарите, невремето не предизвикало поголеми последици или материјална штета.

Во Стари Град на островот Хвар, поради нагло зголемување на нивото на морето, водата накратко се излеала на ривата, но не била потребна интервенција бидејќи станува збор за вообичаена појава.

Претходно, Европскиот систем за предупредување од силни бури (ESTOFEX) издаде највисоко, трето ниво на предупредување за делови од Балканот, поради ризик од разорни ветрови, крупен гради грмотевици.