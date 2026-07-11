Невреме ја парализираше Словенија: Бегаа од градот и предизвикаа хаос (видео)

Невреме проследено со град, бурен ветер и обилен дожд погоди делови од Словенија попладнево, а најлошата ситуација е забележана во областа околу Драмље и Плетоварје, во близина на Словенске Коњице, каде што граѓаните пријавуваат големи материјални штети.

Град со големина на лешници падна во тие региони, а фотографиите што кружат на социјалните мрежи покажуваат овоштарници и лозја покриени со мраз, како да наврнал лесен снег.

Според порталот Siol.net, околу 15:00 часот невремето ги зафати и другите делови на Штаерска, каде што возачите, плашејќи се од град, застанаа под надвозници и во тунели.

Институтот за безбедност објави на Фејсбук дека, според неофицијални информации, се случила сообраќајна несреќа во еден од тунелите поради возила што застанале.

„Крајно глупав, опасен, неразумен и луд потег, особено затоа што, според снимките од камерите во близина на Драмље, возачите имале можност да се симнат од автопатот само неколку секунди пред надвозникот“, изјави институтот, додека некои корисници на социјалните мрежи изјавија дека на несовесните возачи „треба доживотно да им се одземат возачките дозволи“.

Во текот на попладнето, неколку помали ќелии на бура се движеа од Словенија кон југоисток, односно над Вараждин, Крапинско-Загорски, Загрепски и Карловачки жупанија во Хрватска, но засега нема информации за голема бура.

Словенечката агенција за заштита на животната средина (ARSO) објави дека се очекуваат нови врнежи од дожд во текот на попладневните и вечерните часови, но дека временските услови треба да се смират во текот на ноќта.

Во одредени низински подрачја во внатрешноста на земјата, можно е и краткотрајно формирање на магла, објави ARSO.