Нетанјаху: Израелските сили ги уништија штабовите, тунелите и базите на Хамас

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху одржа прес-конференција во Тел Авив.

„Го опколивме градот Газа. ИД дејствува внатре во градот, убивме многу терористи. Хамас сега сфати дека стигнавме до места до кои не мислеа дека ќе стигнеме. Израелските сили го уништија седиштето на Хамас, тунелите и базите ,” тој рече.

Потоа се осврна на размената на оган со Хезболах.

