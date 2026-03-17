НЕПРО: Од пазарот во Србија се повлекува „Шкода Кодиак“; Постои ризик од повреди

17/03/2026 20:58

Националната организација на потрошувачи (НЕПРО) во Србија денеска објави на веб-страницата на Министерството за внатрешна и надворешна трговија дека патничкото возило „Шкода Кодиак“ итно се повлекува од пазарот.

Причината за повлекувањето е ризик од повреди. Не се дадени други детали.

Побарано е повлекување на „Патнички возила од марката Шкода, модел Кодиак, произведени во периодот од 01.07.2024 година до денес“. 
Цената на тој автомобил во Србија е од 40.800 евра.

Поврзани содржини

Најчитани