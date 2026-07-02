Не фудбалот: Франција е во треска за Тур де Франс и домашниот возач Пол Сексас

Во четврток наутро, два дена пред почетокот на Тур де Франс 2026, францускиот спортски весник „Л’Екип“ го постави Пол Сексас, големата велосипедска сензација, на насловната страница. „Французите се на работ на своите столчиња ова лето“, пишува во насловот под портретот на 19-годишниот Французин. Во интервјуто, Сексас весело се согласува со возбудата.

Сеишас е возбуден за својот прв Гранд тур и својот прв Тур де Франс. Врвниот талент добро се опорави од падот на Тур де Оверњ-Рона-Алпи и се надева дека ќе продолжи понатаму од својата одлична сезона во 2026 година досега на Тур де Франс.

Оваа сезона тој ги освои класикот Фон-Ардеш, Турот околу Баскија и Флеш Валон. Тој заврши втор на Трката Алгарве, Страде Бјанке и Лиеж-Бастон-Лиеж, а доколку не паднеше на претпоследниот ден од Тур Оверњ-Рона-Алпи, и таму ќе беше во конкуренција за победа.

Сексас пристигна во Барселона во вторникот, каде што Тур де Франс ќе започне на 4 јули со тимски хронометар. „Бидете сигурни, сè е во ред. Во врвна форма сум“, им рече Сексас на француските фанови на велосипедизмот. „Мојот последен тренинг блок ми го смири умот.“

Сексас очигледно не се плаши од огромниот притисок врз неговите рамена. Тој и тимот „Декатлон ЦМА ЦГМ“ дури и го прифаќаат тоа со мир, не се плаши од прашањата за можна победа во Париз. Францускиот тим искрено верува дека Сексас има шанса за врвен резултат.

Присуството на Олав Коиј како спринтер во тимот затоа може да се гледа и во позитивно и во негативно светло. На планините, Сеишас губи дополнителна поддршка поради Холанѓанецот, но: „Фактот што е тука со мал спринт-воз ни дава дополнителна цел. Исто така, го намалува притисокот.“

Со неговите водечки возачи Дан Хул и Сис Бол, Коиј може да се бори за победа на етапа, дозволувајќи му на Сексас да се фокусира на генералниот пласман. „Олав е одличен човек. Тој е мотивиран од проектот и ќе ми помогне секогаш кога е можно во деновите кога нема спринт. Добро се надополнуваме“.