Најмалку едно лице загина во експлозија во хрватскиот град Сплит

Најмалку едно лице загина во експлозија што доцна синоќа се случи во хрватскиот крајбрежен град Сплит, јавија хрватските медиуми.

Според информациите од сплитската полиција, експлозијата се случила во 22:40 часот по хрватско време во населбата Равна Нива во Сплит, јави хрватската национална телевизија ХРТ. Досега е познато дека најмалку едно лице загинало, но засега нема информации за него.

Хрватската редакција на регионалната телевизија Н1 известува дека експлозијата се случила во подвозник. Полицијата го обезбедила поширокото подрачје околу местото на инцидентот.

Истрагата е во тек, но во оваа фаза податоците од неа укажуваат дека не станува збор за кривично дело, туку за несреќа, се вели во соопштението на полицијата.