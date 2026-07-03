Најк го прославува историскиот рекорд на Роналдо со Златни копачки

За да го прослави шестиот настап на Кристијано Роналдо на Светското првенство, Најк претстави специјално издание на Mercurial Superfly. Моделот е посветен на наследството на португалската фудбалска ѕвезда и беше претставен само неколку часа откако Роналдо стана првиот играч во историјата што постигнал гол на шест различни Светски првенства со два гола против Узбекистан – во 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 година.

Специјалното издание се распродаде речиси веднаш откако се појави во продажба, а набрзо се појави на платформата Vinted, каде што се продава по значително повисоки цени.

Златни копачки за рекордерот

Нивниот изглед е она што привлекува најголемо внимание. Во време кога светлите и флуоресцентни бои доминираат на фудбалските терени, Најк избра елегантна металик златна нијанса за специјалното издание на Роналдо, која ги покрива речиси сите копачки – од горниот дел до ѓонот.

Контрастот го создаваат само бели детали, како што е препознатливиот Nike Swoosh, кој се наоѓа во голема верзија однадвор и помала одвнатре. Исто така, тука е и потписот на Роналдо, дискретно интегриран во дизајнот. Логото на CR7 е исто така изработено во бела боја, додека зборот GOAT, или „најголем на сите времиња“, е отпечатен на влошката.

Тие се поскапи на Vinted отколку во продавниците

На официјалната онлајн продавница на Nike, чизмите се продаваа за 300 долари (приближно 255 евра), но залихите исчезнаа речиси веднаш по почетокот на продажбата на 24 јуни.

Доаѓа уште едно издание на Роналдо

Nike не запира само на еден модел. Веќе е најавено ново специјално издание наречено Gold Scorpion Mercurial Superfly.

Овој модел е исто така инспириран од златната боја, но комбинира бел горен дел со црвени детали и препознатливиот Swoosh. Бидејќи ќе биде достапен само на одредени пазари и во ограничени количини, многумина веруваат дека многу брзо ќе стане колекционерски предмет и ќе заврши на платформите за препродажба по уште повисоки цени.