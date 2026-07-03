Нагелсман поднесе оставка. Ќе дојде ли Клоп после него?

Јулијан Нагелсман поднесе оставка од функцијата селектор на Германија по разочарувачката кампања на Светското првенство.

Четирикратните светски шампиони претрпеа шокантен пораз на пенали од Парагвај по нерешениот резултат 1-1 во 18-финалето, што ги исфрли од турнирот.

Претседателот на ДФБ, Бернд Нојендорф, изјави:

„Германската фудбалска асоцијација експресно му се заблагодарува на Јулијан Нагелсман за неговата работа од септември 2023 година. Тој се карактеризира со високо ниво на посветеност и извонредна амбиција. Јулијан Нагелсман е исто така исклучително одговорна и искрена личност која сите ја цениме“.

Официјалната линија се чини дека е дека од Нагелсман било побарано да се повлече и се согласил да си оди по разговорите со високи германски функционери.

Јасно е дека разговорите по испаѓањето на Германија не поминаа баш добро и имаше промена на мислењето. Сега веќе поранешниот шеф на Германија го изјави само пред неколку дена за официјалната веб-страница на ДФБ

Нагелсман: „Не сум некој што бега. Подготвен сум да продолжам ако асоцијацијата го сака тоа. Дури и ако можеби нема толку многу луѓе кои би биле задоволни да ме видат како продолжувам. Ако тоа не е она што го сакаат, мора да ми кажат. Но, тројцата вклучени мажи (Бернд Нојендорф, Руди Фелер и Андреас Ретиг) имаат карактер и нема да донесат избрзани одлуки. Секој знае како работам како тренер и за што се залагам. Знам како функционира фудбалот. Веќе некое време организираме вакви турнири. Има неколку работи што треба фундаментално да се променат“.

Дали Јирген Клоп ќе ја преземе функцијата од Нагелсман? Поранешниот тренер на Ливерпул и Борусиа Дортмунд, Јирген Клоп, работеше како коментатор на Светското првенство и по натпреварот со Парагвај изјави дека не е вистинско време да се разговара за неговата иднина.

Но, се чини дека тркалата се во движење. Еве ги најновите информации од АФП:

Клоп ѝ кажа на Германската фудбалска федерација (ДФБ) дека е „фундаментално спремен“ да ја преземе функцијата селектор на Германија откако Нагелсман поднесе оставка, потврди ДФБ во петокот. Во соопштението, ДФБ соопшти дека ќе започнат разговори со Клоп, заблагодарувајќи му се на Нагелсман за неговиот речиси тригодишен мандат.

Клоп, кој го предводеше Ливерпул до титули во Лигата на шампионите и Премиер лигата, моментално е под договор како шеф на глобалниот фудбал на Ред Бул, но Скај Германија објави дека има усмен договор што ќе му овозможи да замине за да ја преземе функцијата во Германија.

Оставката на Нагелсман доаѓа еден ден откако 38-годишникот беше повикан на тричасовен состанок во седиштето на ДФБ во Франкфурт за да разговараат за неговата иднина. Германскиот таблоид „Билд“ објави дека на тренерот му бил понуден отпремнина од седум милиони евра (8 милиони долари), приближно колку една годишна плата, за да го скрати договорот што требаше да истече во 2028 година.