Надвозник Солун – важни известувања за возачите

Работата на големиот проект за надвозник во Солун ќе продолжи во текот на 2026 година, поради што повремено се можни привремени промени во режимот на сообраќај на одредени делови од кружниот пат околу Солун

(Периферијаки). Иако сообраќајот во најголем дел се одвива без поголеми проблеми, повремено се воведуваат ноќни или викенд затворања на одредени делови поради работите, при што возилата се пренасочуваат кон алтернативни правци.

Бидејќи кружниот пат околу Солун е главната транзитна рута за патниците од Србија кои патуваат со автомобил до Халкидики и одморалиштата во близина на Солун, секое затворање на овој пат предизвикува голем интерес.

Подолу ги презентираме најважните информации за проектот за надвозник, тековните работи, можните промени во сообраќајот, како и совети и алтернативни правци што можат да ви го олеснат патувањето.

Одморалишта до кои мора да се стигне преку обиколницата околу Солун или преку центарот на градот (влез од Евзони)

• Сите одморалишта на Халкидики – Касандра и Ситонија и во Централен Халкидики (Неа Флогита, Неа Каликратија, плажа Дионисиу…)

• Одморалишта во близина на Солун – Переа, Агиа Триада, Неи Епиватес

Одморалишта до кои може да се стигне без да се поминува низ обиколницата околу Солун или да се вози низ центарот на градот (влез од Евзони)

• Атос (Халкидики) – свртете пред почетокот на работите, на пат кон Кавала

• Кавала – користете го автопатот Егнација Одос (А2), без да поминувате низ Солун

• Тасос – одете кон Керамоти или Кавала, без потреба од заобиколување

• Лефкада, Парга, Сивота – одете по западниот автопат преку Јанина, без да влегувате во Солун

• Крф – користете го автопатот до Игуменица, потоа со ферибот, без да поминувате низ Солун

• Кефалонија – патот води до Патра и пристаништето Килини, без да поминувате низ Солун

• Олимписки регион – Паралија, Олимпик Бич, Лептокарија, Платамон, Неи Пори, Литохоро – користете го автопатот до Атина (А1), без да влегувате во Солун и без да ја користите обиколницата

Доколку влезете во Грција преку граничниот премин Дојран, важат следниве услови:

• Халкидики (Касандра, Ситонија и централен Халкидики) – користете го источниот дел од кружниот пат околу Солун или приклучете се само во неговиот источен дел. Предноста на оваа рута е што не го поминувате западниот дел од кружниот пат, каде што гужвите се обично поголеми.

• Переја, Аја Триада и Неи Епиватес – исто така користете го источниот дел од кружниот пат или локалните патишта, во зависност од рутата избрана од навигацијата.

• Кавала, Тасос и Атос – обиколницата околу Солун обично не се користи. Патот води низ Аспровалта и понатаму кон Кавала, по автопатски или регионални патишта.

• Олимписки регион, Лефкада, Парга, Сивота, Крф и Кефалонија – навигацијата најчесто ќе ве води низ Солун за да се приклучите на автопатот А1 кон Атина. За овие дестинации, преминот Евзони е генерално поприроден и побрз избор.

Совети за возачи и периоди на шпиц

Иако не се очекуваат сериозни сообраќајни застои во текот на 2026 година, на возачите сепак им се препорачува да бидат внимателни и да го планираат времето кога минуваат низ кружниот пат.

• Обиколницата е најдобро да се избегнува во периодите на најголем сообраќај – наутро помеѓу 7:00 и 10:30 часот, како и попладне од 15:00 до 19:00 часот.

• Во сабота, од околу 10:00 часот, можни се застои во правец на Халкидики, бидејќи многу Грци потоа одат на море за викендот.

Доколку саботата е вашиот ден на пристигнување во Грција, се препорачува да пристигнете во Солун рано наутро.

Досегашното искуство покажува дека дури и во текот на јули и август, врвот на летната туристичка сезона, немало поголеми застои предизвикани од работите. Напротив, сообраќајот во Солун често е помалку зафатен во август бидејќи голем број жители одат на годишен одмор.

Нема причина за загриженост дури и во случај на повремени затворања на одредени делници, бидејќи постојат неколку алтернативни правци низ градот што можат да се користат за продолжување на патувањето. Нема причина за загриженост дури и во случај на повремени затворања на одредени делници, бидејќи постојат неколку алтернативни правци низ градот што можат да се користат за продолжување на патувањето.

Дали е подобро да се оди по кружниот пат или низ центарот на Солун?

Алтернатива на заобиколувањето околу Солун, како во минатото, е да се оди низ индустриската зона и центарот на градот, по улиците Егнација или Никис покрај морето.

Многу туристи ни пишуваат дека досега на Халкидики патувале исклучиво низ центарот и право по улицата покрај морето, па веруваме дека ова нема да биде голем проблем.

Добрата вест е дека улицата Егнација е расчистена, нема повеќе работи на неа и сега сите ленти се слободни за возење.

Исто така, на улицата Цимиски и авенијата Никис (која се протега покрај морето до плоштадот Аристотелус и Белата кула), полицијата е постојано на должност и им забранува на возачите да застануваат за да се забрза протокот на сообраќајот. Исто така, на улицата Цимиски и авенијата Никис (која се протега покрај морето до плоштадот Аристотелус и Белата кула), полицијата е постојано на должност и им забранува на возачите да застануваат за да се забрза протокот на сообраќајот.

Што е проектот за надвозник во Солун?

Надземниот прелет над Солун е најголемиот инфраструктурен проект во Северна Грција во последните децении.

Станува збор за изградба на нов надвозник со должина од околу 13 километри , кој ќе го растерети постојниот обиколник Перифериак и ќе овозможи побрзо и побезбедно минување низ Солун.

Работите започнаа во 2023 година, продолжуваат во фази, а најинтензивната фаза е планирана за 2026 година , додека завршувањето на проектот се очекува до крајот на 2027 година.

Моментална состојба и работи на обиколницата околу Солун

Во текот на 2026 година, обете ленти повремено ќе бидат затворени за сообраќај .

Затворањето на лентите обично се прави за време на викендот навечер , со цел да се избегнат гужви во текот на денот.

Грчките власти ги организираа работите така што туристичката сезона во 2026 година нема да биде значително засегната .

Кога ќе заврши проектот за надвозник?

Солун ќе има нов бесплатен автопат, што ќе придонесе за решавање на сообраќајниот проблем во градот. Сегашната обиколница на Солун е долга 31 км. Проектот за надвозник ќе обезбеди подобра врска на источниот дел од Солун со јужниот дел, аеродромот, автопатот Егнација и Халкидики . Ќе се работи на реконструкција и проширување на постојниот пат, а ќе се изградат 13 км нов пат, 8 км надвозник, 9 клучки, 10 надвозници и три нови тунели. Покрај горенаведеното, безбедноста на патиштата драстично ќе се зголеми , а оптоварувањето врз животната средина ќе се намали. Надвозникот ќе опслужува 10.000 возила на час во секој правец и ќе спаси многу животи, бидејќи моменталната стапка на смртност на оваа обиколница во Солун е 12 пати поголема отколку на Атичкиот пат во Атина.