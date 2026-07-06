Началничка Марија, Весна Инспекторка приватен, Лазе Ж`ти, Ацо командант: Со овие лица газда Деко контактирал за да „тера“ бизнисот

Со изведување материјални докази од Обвинителството денеска во судницата во „Идризово“ продолжи судењето за пожарот во кочанската дискотека „Пулс“, во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени.

Обвинителството најпрво презентираше докази од екстракција и анализа на телефонска комуникација од мобилните на првообвинетиот Дејан Јованов и неговиот син Михајло Јованов.

Се презентираа СМС пораки и вибер комуникација на Дејан со контакти како што биле запишани во неговиот мобилен – Началничка Марија, Цеце, Тодор Јованов, Весна Инспекторка приватен, Лазе Жти, Ацо командант, Магдалена Лиценца, Вики економија, Благица Диско…

Од презентираната документација, Обвинителството читаше како Дејан Јованов Деко добивал информации за можни рации во дискотеката, како комуницирал со вработени, инспектори, полицајци и неговиот син за како да постапуваат, но и дека бил потсетуван дека му истекува лиценцата и треба да побара продолжување…

Обвинителството презентираше комуникација со вработени во Економија и полиција што му даваат информации за најава за контрола на малолетници, кога му истекува лиценцата, како и комуникација меѓу Дејан и неговиот син Михајло, поврзана со функционирањето на правните субјекти каде се тие активни.

На 16 март 2025 Михаил Јованов во комуникација со Дејан го известува дека има рација во „Булевар”, од полицајци од Радовиш кои не се „наши” и дека ќе дојдат и во дискотеката, дека има многу малолетни и треба да се испразни, на што Дејан му враќа дека и да така ќе оди во стечај.

Родителите на децата што ги загубија животите во пожарот во дискотеката „Пулс“, во изјава на паузата на денешното рочиште, порачаа дека се отвораат сериозни прашања по презентирањето на комуникациите помеѓу Деко и Михаил и дел од полициските и институционалните службеници.

– Овие комуникации отвораат сомнежи дали постоела институционална заштита и влијание врз контролите и постапките. Воедно, комуникациите помеѓу таткото и синот, Деко и Михаил, отвораат прашања за улогата на Михаил во работењето и одлучувањето – изјави Александар Наунов.

Дополнително, Наунов рече дека јавноста за првпат слушнала и имиња на лица кои имале бројни и сериозни контакти со сопствениците на „Пулс“ и „Класик“, а не се опфатени во обвинителниот акт на ОЈОГОК.

– Има полициски службеници кои биле во постојана комуникација со дојава на контроли со обвинетите Михаило и Деко, а и полициски службеник кој е во пензија, а има 400 комуникации со сопственикот и неговиот син. Ова отвора прашања дали сите се опфатени, сите релевантни факти и лица, и дали има основ за дополнителни истраги. Јавноста очекува целосно расветлување на случајот и утврдување одговорност за секој за кого ќе се докаже вмешаност – изјави Наунов.

Со ова од материјалните докази предложени од Обвинителството ќе остане уште изведување на градежно вештачење и произнесување на вештите лица.

По изведувањето на доказите на Обвинителството, материјални докази и сведоци ќе изведува и одбраната, која, како што најави, има и две вештачења.

Судењето го води судијката Дијана Груевска-Илиевска, а обвинението го застапува тим од 15 јавни обвинители.

Во пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани на 16 март 2025 година за време на настап на групата ДНК загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Ова е една од најтешките трагедии во поновата историја на земјата.