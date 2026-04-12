На европските аеродроми им се заканува лошо сценарио

Европската аеродромска индустрија предупреди дека недостигот на гориво за авиони би можел да ја погоди европската економија во рок од три недели, нарушувајќи ги летните патувања и „значително“ штетејќи ја економијата.

ACI Europe, која ги претставува аеродромите низ Европската Унија, во четврток изјави дека прекините во снабдувањето би можеле да ги загрозат работењето на аеродромите и воздушната поврзаност.

Во писмо до европскиот комесар за одржлив транспорт и туризам Апостолос Цицикостас, споделено со CNBC, индустриското здружение предупреди за „сериозните економски последици“ што недостигот на гориво би ги има врз европската економија.

„Во оваа фаза, разбираме дека доколку преминот низ Ормутскиот теснец не продолжи на значаен и стабилен начин во следните три недели, системскиот недостиг на гориво за авиони ќе стане реалност за ЕУ“, се наведува во писмото.

ACI Europe истакна дека потенцијалните недостатоци се особено загрижувачки пред врвот на летната сезона, кога многу членки на ЕУ се потпираат на економскиот поттик од зголемениот воздушен сообраќај. Воздушната поврзаност генерира околу 851 милијарда евра БДП за европските економии и поддржува околу 14 милиони работни места.

„Затоа е клучно ЕУ да даде приоритет на достапноста и стабилното снабдување со гориво за авиони како дел од одговорот на нафтената и енергетската криза предизвикана од конфликтот на Блискиот Исток“, се додава во него.

Американско-израелската војна со Иран, која започна на 28 февруари, го доведе сообраќајот низ Ормускиот теснец до речиси застој, туркајќи ги цените на нафтата над 100 долари за барел и зголемувајќи ги трошоците за енергија.

Авиокомпаниите веднаш беа погодени од скок на цените на горивото за авиони, кои се зголемија за 103% во однос на претходниот месец, според Меѓународното здружение за воздушен транспорт.

Цената на горивото за авиони во САД речиси се дуплираше, од 2,50 долари за галон на 27 февруари на 4,88 долари за галон на 2 април.

САД постигнаа двонеделен договор за прекин на огнот со Иран во вторник во замена за дозвола на бродовите да минуваат низ Ормускиот теснец, но клучниот премин останува практично затворен. Околу 20% од светската нафта минуваше низ теснецот пред почетокот на војната.

Американската сурова нафта од Западен Тексас последен пат порасна за 0,4% на 98,27 долари за барел, откако претходно на тргувањето надмина 100 долари, додека суровата нафта од Брент остана речиси непроменета на 96,02 долари за барел.

Авиокомпаниите веќе преземаат мерки за да одговорат на зголемените трошоци за гориво. Извршниот директор на Луфтханза, Карстен Шпор, минатата недела им кажа на вработените дека компанијата формира тимови за кризни сценарија, што би можело да вклучува и заземјување на дел од флотата.

Скандинавската авиокомпанија SAS откажува 1.000 летови во април, додека извршниот директор на Рајанер, Мајкл О’Лири, изјави дека компанијата би можела да размисли за откажување на некои летови и намалување на капацитетот во текот на летото доколку продолжи недостигот на гориво, објавува Seebiz.eu.