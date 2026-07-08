На две места во Аеродром и на „Рузвелтова“, казнети граѓани што вечерва исфрлале шут покрај зграда

08/07/2026 23:42
Вечерва, на три локации во Скопје – две во Аеродром и една во централното градско подрачје, на улицата „Рузвелтова“, беа затекнати лица при нелегално исфрлање шут и отпад, со што директно се загрозуваат животната средина, здравјето на граѓаните и изгледот на нашиот град.
Сторителите се лоцирани, веднаш евидентирани и добија налог во текот на утрешниот ден да се јават во просториите на Град Скопје, каде ќе им биде изречена соодветна глоба согласно законските прописи.
 
Дополнително, наложено им е уште вечерва да го подигнат отпадот и да го однесат на соодветна депонија, со задолжително приложување кантарска белешка како доказ.
 
Доколку тоа не го сторат, ќе следуваат нови санкции.
 
„Сакам да бидам јасен – нема да дозволам поединци да го грдат лицето на Скопје, да го загадуваат просторот во кој живееме и да ја загрозуваат иднината на нашите деца.
За вакви појави нема оправдување.
За вакво однесување нема толеранција.
За уништување на Скопје – ќе има одговорност.
Апелирам до сите граѓани: да го чуваме Скопје како сопствен дом. Да не дозволиме неодговорноста на поединци да ја поништи работата, трудот и желбата на илјадници скопјани кои сакаат чист, уреден и достоинствен град.
Инспекторите се 24 часа на терен и будно го следат секое нарушување на животната средина.
Скопјани не го заслужуваат ова. Скопје мора да биде чисто“, порачува градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски.

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