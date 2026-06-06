На дел од делегацијата на иранската репрезентација, одбиени американски визи пред СП 2026

06/06/2026 21:50

На дел од делегацијата на иранската репрезентација, вклучувајќи ги и членовите на тренерскиот штаб, им беа одбиени американски визи пред Светското првенство, објави АФП, повикувајќи се на иранската амбасада во Турција.

На 3 јуни, иранскиот амбасадор во Турција објави дека играчите на репрезентацијата добиле визи.

Американскиот амбасадор во Турција денес објави дека играчите и помошниот персонал добиле визи. Сепак, иранската амбасада изјави: „Зошто не кажете дека на значителен дел од раководството и тренерскиот персонал, техничките советници и другите луѓе кои се составен дел од националниот тим им биле одбиени визи?“ Одбивањата беа опишани како „највисоко ниво на намерен дискриминаторски третман“.

Иран треба да ги игра сите три натпревари од групната фаза во Соединетите Американски Држави. На 24 мај, ФИФА го одобри преместувањето на тренинг кампот на репрезентацијата од Соединетите Американски Држави во Мексико. 

Светското првенство во 2026 година ќе се одржи од 11 јуни до 19 јули. На турнирот за прв пат ќе учествуваат 48 екипи. Иран ќе игра во група со Белгија, Египет и Нов Зеланд.

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