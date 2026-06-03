На 5 јуни завршува акцијата за отплата на заостанатите долгови без камата за „Водовод и канализација“

03/06/2026 09:42
Фото: Б. Грданоски

ЈП „Комунална хигиена“-Скопје им соопштува на своите корисници што имаат заостанат долг во евиденцијата на ЈП „Водовод и канализација“-Скопје, на заедничка сметка, по основ неплатени сметки за собирање и транспортирање на комунален отпад (тужен и редовен), дека заклучно со 05.06.2026 година завршува акцијата за отплата без пресметана камата за задоцнето плаќање.

Ги повикуваат корисниците во текот на преостанатите два дена да ја искористат поволноста што им ја нуди оваа акција и да ги отплатат своите долгови без пресметана камата.

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