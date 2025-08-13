МЗ: Уште една трансплантација на органи од починат донор е извршена на 9 август

Уште една трансплантација на органи од починат донор е извршена на 9 август. Трансплантираните пациенти се во добра општа состојба и под постојан медицински надзор и нега, соопшти Министерството за здравство.

Во процесот на трансплантација, како што стои во соопштението од Министерството објавено по повод 13 август, Светски ден на органодонорство, биле вклучени повеќе екипи од хируршки и интерни клиники од клинички блок „Мајка Тереза“.

Од Министерството на пациентите им посакуваат долг живот и добро здравје и се заблагодаруваат на семејството кое во најтешките моменти одлучило да ги донира органите.