МЗ ќе проверува дали имало непотребни операции

20/08/2025 15:49

Министерството за здравство соопшти дека веќе се координира за проверка на тврдењата споделени во јавноста за можни непотребни медицински интервенци, како и спроведување на итни и вонредни надзори со цел добивање на целосната слика.

Дополнително, како што се посочува, министерот за здравство Азир Алиу веќе најавил дека комплетната дигитализација на здравствениот сектор ја опфаќа и двонасочната размена на информациите меѓу јавните и приватните здравствени установи преку системот Мој Термин – само тогаш ќе имаме јасна слика и за евентуалните злоупотреби на системот и на финансиските средства.

Во здравството постојат јасно утврдени професионални стандарди, протоколи и законски постапки, како и компетентни тела надлежни за нивна примена. Почитувањето на професионалниот интегритет на здравствените работници е задолжително, исто како и почитта кон правата на пациентите. Одлуките за лекување се темелат на клинички индикации, но и на право на второ стручно мислење. Пациентите треба да се чувствуваат охрабрени да поставуваат прашања, да бараат појаснувања и доколку имаат дилема, да побараат второ мислење — тоа е дел од добрата медицинска практика. Оваа тема бара трезвен пристап и почит кон фактите а безбедноста на пациентите, медицинската етика и медицината заснована на докази се основните принципи врз кои се заснова пристапот на здравствениот систем, наведуваат од Министерството и потенцираат дека тие принципи се основата и на новиот пристап на нивното раководење.

Здравствениот систем се заснова на доверба и затоа секоја јавна комуникација треба да биде одмерена и заснована на проверливи информации, без шпекулации и без поистоветување на поединечни случаи со целиот систем. Секако дека секој има право на свое мислење, а посебно ако тоа е поткрепено со аргументирани факти, но исто така сметаме дека потребно е да се избегнуваат изјави кои водат до генерализации и сензационализам, стои во соопштението. 

Поврзани содржини

Со хеликоптер на Армијата исфрлени 102 тони вода врз пожарот во Јасен, a сепак не е изгасен
ДОМ: Македонија не е ничија лична сопственост, нацрт законот за рударство не е во интерес на граѓаните
Министерството за здравство проверува дали во приватните болници се прават операции заради профит
Професорот Тони Дескоски објаснува како Македонија ја доби арбитражната битка за „Казандол“
Засега нема нарушувања во однос на училишната кошничка, Инспекторатот е на терен
Мицкоски за Кочани: Оставам на обвинителско-судските органи да си ја завршат процедурата
Алиу: Лекарите по семејна медицина да отворат повеќе ординации и во помалите места
Се обновуваат некои патеки во Ново Лисиче – уште многу остануваат

Најчитани