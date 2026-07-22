Оштетени „Вили Водно“, зградите на ОЈО, финансии и земјоделство, евидентирани 117 оштетени возила

Полициските службеници се присутни на терен и постапуваат по сите пријави поврзани со последиците од невремето, во координација со останатите надлежни институции, информира Министерството за внатрешни работи. Се преземаат мерки за обезбедување на безбедноста на граѓаните, расчистување на последиците и непречено одвивање на сообраќајот и другите јавни функции.

Според МВР, најголеми последици од невремето се регистрирани на подрачјето на СВР Скопје, каде до 22 часот вчера се евидентирани 117 оштетени патнички моторни возила, 35 оштетени покриви, 189 паднати дрвја, седум оштетени семафори, пет пожари и 10 повредени лица.

Оштетени се и повеќе објекти од витално значење, меѓу кои објектите на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, комплексот „Вили Водно“, Аеродромската полициска база Петровец, објектот „Нова Македонија“, како и објектите на Министерството за финансии, Министерството за земјоделство и Јавното обвинителство.

На подрачјето на СВР Куманово се пријавени девет оштетени возила и три оштетени кровови, додека на подрачјето на СВР Тетово се евидентирани пет настани – три оштетувања на патнички моторни возила и две оштетувања на кровови. Во Гостивар нема пријавени оштетувања ниту повредени лица.

Во СВР Велес се пријавени две оштетувања на патнички моторни возила предизвикани од паднати дрвја, а на подрачјето на СВР Штип се регистрирани 14 оштетувања на патнички возила и шест оштетувања на кровни конструкции.

На подрачјето на СВР Струмица пријавени се паднати електрични столбови во селата Доброшинци и Градошорци, како и прекин на снабдувањето со електрична енергија во селото Свидовица.

МВР соопшти дека на подрачјето на СВР Битола не се регистрирани значителни последици, освен краткотраен силен ветер на подрачјето на Полициската станица Македонски Брод, без пријавени материјални штети или паднати дрвја.

Во рамки на Регионалниот центар за гранични работи Север, најзначајни последици се регистрирани на Граничниот премин Меѓународен аеродром Скопје, каде поради протекување на кровот бил предизвикан прекин на работењето на излезот од државата во траење од околу еден и пол час.

Во Транзитниот центар Табановце се регистрирани оштетувања на дел од привремените објекти за сместување на мигранти, како и паднати дрвја, без предизвикана материјална штета.

Од МВР информираат дека полициските службеници продолжуваат со активностите за расчистување на последиците од невремето и обезбедување на безбедноста на граѓаните.