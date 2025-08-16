МВР не дозволи учество на „Маршот за ангелите“ на луѓе од други градови

И оваа сабота во центарот на Кочани се одржа „Маршот за ангелите“, организиран од членовите на семејствата на младите кои загинаа во пожарот во дискотеката „Пулс“ на 16 март годинава.

Министерството за внатрешни работи денеска не им дозволува на граѓаните од други градови да влезат во Кочани со цел учество на најавениот собир „Маршот за ангелите“.Со оваа постапка, директно се нарушува уставно загарантираното право на слободно движење и правото на мирен протест, две од темелните демократски вредности гарантирани со Уставот.Граѓани на социјалните мрежи споделуваат фотографии и видеа од Кочани каде има зголемено полициско присуство.Сето тоа се случува кога ботови на влата се восхитуваат како српскиот претседател Александар Вучиќ физички се пресметува со младите што протестираат.

Денешниот протест започна со изјава на Розета Џамова, сестра на починатиот Јорданчо Џамов, која потсети дека семејствата и натаму бараат одговорност од институциите за трагедијата и дека нема да се откажат од борбата за правда.