МВР денеска на мејл добиле лажна дојава за поставени бомби во повеќе скопски училишта

29/04/2026 15:03
Илустрација - Фото: Б. Грданоски

Лажна е дојавата за поставени бомби во повеќе училишта во Скопје, соопшти Министерството за внатрешни работи.

„Денеска (29.04.2026) на електронска адреса на Министерството за внатрешни работи е добиена порака со закана за поставени експлозивни направи во повеќе училишта во Скопје. Веднаш по добиената пријава преземени се соодветни мерки и активности од страна на полициски службеници во внатрешноста и околу училиштата, при што е утврдено дека станува збор за лажна дојава за поставени бомби“, се вели во информацијата до јавноста на МВР.

Поврзани содржини

Мицкоски алармира: Пресудите на Стразбур може да не чинат над милијарда евра!
Со околу 2,5 милиони евра ќе се поддржат 56 проекти за рамномерен регионален развој
СОНК нема да учествува на работничкиот протест на 1 Мај, го одбрале патот на преговори
Канти и возила има, но далеку сме од региони без отпад
(Видео) Погледнете како изгледа пругата кон Бугарија: По неа сѐ уште возат само камиони и багери
Во МАНУ предавање на истакнатиот кинески филозоф Оујанг Канг за вештачката интелигенција
Утрово најладно во Берово и Лазарополе, најтопло во Виница
На Вардариште повторно се носат камиони отпад, двапати и гореше – по 1 мај ќе бидат блокирани приодите

Најчитани