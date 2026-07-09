Мухова прва финалистка на Вимблдон

Лондон – Чешката тенисерка Каролина Мухова е првата финалистка на грен слем турнирот во Вимблдон, откако попладнево во полуфиналето кое донесе фантастичен тенис ја совлада Американката Коко Гоф со 6-2, 1-6, 7-6 (12-10).

Деветтата тенисерка во светот ја совлада Гоф за два часа и 35 минути и прв пат во кариерата се пласираше во финалето на лондонскиот грен слем.

Мухова играше одличен тенис во првиот сет и со два брејка на сервисот на Гоф во третиот и петтиот гем поведе со 1-0 во сетови.

Американката возврати во вториот сет со два брејка во четвртиот и шестиот гем и го однесе првото полуфинале на Вимблдон во третиот сет.

Откако и двете тенисерки беа сигурни на својот сервис, дуелот дојде до тајбрејк, во кој Мухова водеше со 4:1 и 6:3, но Гоф ја имаше меч топка при водство од 9:8.

Сепак, чешката тенисерка го освои следниот поен, а потоа ја искористи својата втора меч-топка за конечни 12:10 во тај-брејкот во третиот сет и пласман во финалето.

Противничка на Мухова во финалето, нејзино второ на грен слем турнир по Ролан Гарос во 2023 година, ќе биде поуспешната од второто полуфинале меѓу сонародничката Линда Носкова и Украинката Марта Костјук.